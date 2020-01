Cidades Justiça impede divulgação de resultado do Sisu e manda MEC comprovar correção de erro no Enem Inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que reúne vagas no ensino superior público, continuam, mas ministério não pode divulgar lista de convocados

A Justiça Federal em São Paulo determinou, em decisão liminar, que o resultado do processo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) não possa ser divulgado após o fim das inscrições até que o governo federal comprove que o erro na correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi totalmente solucionado. A decisão foi obtida por uma ação movida...