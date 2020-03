Cidades Justiça goiana concede liminar para restabelecer transporte rodoviário interestadual de passageiros Em decisão publicada nesta quarta-feira (25), desembargador argumenta que restringir ou suspender locomoção interestadual depende de ato conjunto de órgãos federais, o que não ocorreu

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) concedeu liminar restabelecendo de imediato o transporte rodoviário interestadual de passageiros no Estado de Goiás, seja partindo ou chegando daqui. A decisão atende pleito do Sindicato das Empresas de Transporte Intermunicipal e Interestadual de Passageiros do Estado de Goiás (Setrinpe-GO) contra ato atribuído ao governador d...