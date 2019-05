Cidades Justiça deve decidir se aluno soldado suspeito de balear tapeceiro irá a juri popular O réu prestou depoimento nessa segunda-feira (6) no Fórum Criminal

O aluno soldado da Polícia Militar, Bruno Correia de Araújo, suspeito de atirar contra o tapeceiro Silvio César da Costa, prestou depoimento nesta segunda-feira (6) durante audiência no Fórum Criminal, no Jardim Goiás, em Goiânia. Com a audiência, o juiz Antônio Ferreira deve reunir o depoimento do acusado com os argumentos do Ministério Público e da defesa para decidir s...