Cidades Justiça determina remoção de imagens do corpo de Cristiano Araújo da internet sob multa de R$ 10 mil O cantor sertanejo e sua namorada allana Moraes morreram em um acidente de carro em julho de 2015 em Goiás

A Justiça determinou que empresas de buscas na internet e uma rede social removam de suas páginas imagens do corpo do cantor sertanejo Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em junho de 2015. Na ocasião, fotos e vídeos do acidente e da necrópsia do corpo do artista circularam nas redes sociais. A ação foi movida pelo pai do cantor, João Reis de Araújo. A juíza ...