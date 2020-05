Cidades Justiça determina que Enel não interrompa fornecimento de energia para Shopping Bougainville Juiz suspendeu pagamento do mês de março por conta da paralisação das atividades causada pela Covid-19

A Justiça de Goiás determinou que a Enel Distribuição Goiás não interrompa o fornecimento de energia elétrica e que suspenda a obrigatoriedade do pagamento da conta de energia referente a março deste ano, pelo Shopping Bougainville, em razão da paralisação das atividades por causa do novo coronavírus (Sars-Cov-2). A decisão, que é do juiz Clauber Costa Abreu,...