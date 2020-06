Cidades Justiça determina que empresas de ônibus da região metropolitana testem funcionários para Covid-19 Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 500, por trabalhador, e R$ 5 mil para cada um que testar positivo e não for afastado das funções

A Justiça do Trabalho determinou que empresas do transporte coletivo realizem a testagem em massa de Covid-19 em todos os motoristas do transporte coletivo e trabalhadores, que atuem em contato diário com os usuários do serviço da Região Metropolitana de Goiânia. Na decisão, a partir desta sexta-feira (26), as empresas terão 10 dias para fazer os exames em todos os f...