Cidades Justiça determina pagamento de parcelas de custeio às empresas Decisão da juíza Mariuccia Benicio Soares Miguel, da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual, faz com que Estado de Goiás e Prefeitura de Goiânia depositem as parcelas já acordadas para as concessionárias do sistema metropolitano

A Prefeitura de Goiânia deverá depositar R$ 4,55 milhões para a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), de acordo com decisão judicial da juíza Mariuccia Benício Soares Miguel, da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual, tomada na tarde desta segunda-feira (8). O valor deve ser repassado para as empresas concessionárias responsáveis pela operação do sistema d...