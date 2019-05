Cidades Justiça determina internação de suspeitos de matar adolescente em Goianésia Marcos Vinícius F. Machado Borges de 14 anos foi morto com uma facada após um esbarrão durante uma festa escolar

A Justiça determinou a internação dos dois adolescentes suspeitos de matar Marcos Vinícius F. Machado Borges de 14 anos e deixar dois feridos por conta de um esbarrão durante uma festa escolar, em Goianésia, na região central do Estado. No entanto, ainda não foi informado para qual unidade eles irão. O crime aconteceu no último sábado (11) durante a Festa Maína realizada n...