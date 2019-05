Vida Urbana Justiça determina internação de adolescente que confessou ter matado professor em Valparaíso Estudante pode ser encaminhado para Centro de Internação Provisório (CIP) em Goiânia. Restrição de liberdade tem prazo inicial de até 40 dias

O adolescente de 17 anos que confessou ter atirado no coordenador que morreu dentro de uma escola em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, passou por uma audiência de apresentação no Fórum do município nesta quinta-feira (2). A Justiça determinou a internação provisória do rapaz, que deve acontecer em, no máximo, 5 dias. A medida deve durar até a conclu...