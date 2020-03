O juiz Gustavo Dalul Faria, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, determinou nesta sexta-feira, dia 20, que a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) reestabeleça imediatamente a circulação de 100% da frota de ônibus do transporte público da região metropolitana, que inclui a capital e outros 18 municípios do entorno nos horários de pico (das 6 às 9 horas e das 17 às 20 horas).

A decisão atende a uma ação civil pública interposta pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) na quinta-feira, dia 19. A CMTC havia autorizado nesta semana a redução de 20% da frota atendendo a um pedido das empresas de ônibus, que registraram uma queda de até 50% no número de passageiros pagantes por dia por causa das restrições de funcionamento de escolas e comércio para conter o avanço do novo coronavírus na capital.

A CMTC quer propor ao governo estadual que suspenda integralmente o serviço de transporte coletivo na região metropolitana durante o perído.