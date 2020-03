Na noite deste domingo (29), o juiz André Reis Lacerda, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) acolheu parcialmente Ação Civil Pública da Defensoria Pública do Estado de Goiás para que a prefeitura de Goiânia adote medidas específicas para pessoas em situação de rua, para preveni-los de contrair o novo coronavírus.

Na ação, a defensoria argumenta que em nenhum dos decretos de Emergência em Saúde Pública, tanto em nível municipal como estadual e nacional, possuem atos normativos destinados à proteção da população em situação de rua.

Em Goiânia, foram disponibilizados dois pontos com banheiros, um no Cepal do Jardim América e outro em Campinas. Porém, não há chuveiro ou alimentação disponível nesses locais. Por isso, o órgão enviou uma carta de recomendação à prefeitura, pedindo que medidas fossem tomadas, dada a situação calamitosa e o “potencial de se alastrar a contaminação social”.

A defensoria relata, porém, que não recebeu resposta e, por isso, propôs a ação no Judiciário goiano. O juiz decidiu acolher parcialmente a ação, baseando-se na Lei nº 8.080/90, que dispõe no artigo 2º: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Decisão

O magistrado determinou que o município disponibilize mais um ponto de apoio de higiene à população em situação de rua, se possível, no Cepal do setor Campinas. “Uma vez que o local já possui parcela considerável em pessoas nesta situação e, ainda, espaço e banheiros, devendo providenciar dois chuveiros móveis”, escreveu.

Lacerda também determinou que a prefeitura providencie um espaço específico, separado dos demais, para atender a parte dessa população que se enquadre no grupo de risco para contaminação da Covid-19. Além disso, a administração deve garantir a fiscalização para que não haja aglomeração de pessoas nesses locais e, ainda, funcionários que mantenham a limpeza e higiene dos respectivos espaços.

O juiz também determinou que o atendimento e isolamento das pessoas em situação de rua que estejam com suspeita de coronavírus sejam garantidos. Por fim, o magistrado impôs que a prefeitura proteja os servidores que irão atender a este grupo com equipamentos de proteção individual (EPIs).

Todos esses pontos devem ser obedecidos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, que será destinada ao Fundo de Saúde ou conta que atenda às ações de combate à pandemia em Goiânia.

A decisão só não acatou o pedido da defensoria para que a prefeitura disponibilize mais um ponto de alimentação. “Para que, primeiramente, a Prefeitura possa ser ouvida (em contraditório efetivo - mas em prazo urgente - máximo de 48 horas) a demonstrar em quais pontos físicos estão sendo oferecidas, em que condições e quantidades (ao menos durante o período de calamidade declarada para a Covid-19) de forma a se aquilatar a racionalidade das medidas já adotadas e necessidade de adoção de medidas ulteriores em caráter adicional”, explicou.

Em nota, a prefeitura se posicionou:

A Procuradoria Geral do Munícipio informa que ainda não foi intimada da propositura da ação, mas esclarece que vai comparecer nos autos do processo para apresentar suas considerações. Adianta que a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) já está levando alimentação e serviços de higiene às pessoas que vivem em situação de rua em Goiânia. As ações são realizadas no Mercado Aberto, Cepal do Setor Sul, Cepal do Jardim América e no Cepal do Setor Campinas. Além das refeições, as pessoas em situação de rua recebem kits de higiene e têm acesso a banheiros itinerantes, com vasos sanitários, lavatórios e chuveiros, para que possam se prevenir contra o novo coronavírus. A Semas conta ainda com o apoio de 15 instituições não governamentais no atendimento e também criou um banco de doações para que a população possa doar roupas, calçados, alimentos não perecíveis e produtos de higiene. As doações podem ser entregues na sede da Secretaria, situada na Rua 25-A, no Setor Aeroporto, das 8 as 18 horas, ou recolhidas em casa. Para isso, basta entrar em contato por meio do telefone 62 98458-6104.