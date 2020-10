Cidades Justiça destrancou investigação sobre polícia derivada de caso padre Robson Procedimento que apura corrupção na Polícia Civil e sistema prisional pode continuar, desde que não use provas relacionadas a suposto desvio de entidade religiosa

O procedimento de investigação criminal (PIC) do Ministério Público de Goiás (MP-GO) que apura um esquema de informação e corrupção dentro da Polícia Civil e do sistema prisional foi “destrancado” pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) no último dia 13. A investigação havia sido trancada junto com procedimento que apurava desvio de recursos financeiros da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) no último dia 6. A apuraç...