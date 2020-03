A 2ª Vara do Trabalho de Rio Verde, por meio da Dra. Marcela Cardoso Schütz de Araújo atendeu nesta sexta-feira (27) o pedido do Ministério Público do Trabalho de Goiás, e vai destinar R$ R$ 600 mil ao Fundo Municipal de Saúde do município para implementar ações de combate ao novo coronavírus (Covid-19).

Ao POPULAR, o prefeito Paulo do Vale disse que o termo de repasse foi assinado e o dinheiro deve entrar na conta na próxima terça-feira (31), e será usado somente na aquisição de equipamentos para o combate a doença.

Ainda de acordo com o prefeito, a Justiça Federal também fez um repasse de R$ 120 mil que já está na conta do Fundo Municipal com o mesmo objetivo. “Temos recebido várias doações de empresas, produtores rurais, comerciantes, estamos em uma corrente muito grande e as pessoas estão sendo muito solidárias”, destaca.

A cidade tem sete casos confirmados da doença sendo, três recuperados, três em isolamento e tratamento domiciliar sem sintoma e um internado na UTI sob respiração mecânica com dados vitais estáveis. A Prefeitura de Rio Verde informou na quinta-feira (26), que foi constatada transmissão comunitária do vírus no município.