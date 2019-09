Cidades Justiça decreta prisão preventiva de caminhoneiro que transportava 15 toneladas de maconha em Goiás Homem foi preso no dia 4 deste mês com a maior carga da droga já apreendida no Estado

A Justiça Federal em Jataí decretou a prisão preventiva do caminhoneiro que transportava a maior carga de maconha já apreendida em Goiás. Ele foi abordado no dia 4 deste mês, na BR-364, transportando 15 toneladas de maconha, além de cigarros, haxixe e 40 celulares. A decisão pela prisão preventiva é do juiz Francisco Vieira Neto. Ele considerou o crime grave e pond...