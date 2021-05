Cidades Justiça decreta prisão preventiva da mãe que deixou filhos sozinhos e um morreu, em Cidade Ocidental Os gêmeos, de nove meses, passaram a noite sozinhos enquanto a mãe disse à polícia que estava em uma festa na cidade vizinha

A Justiça decretou a prisão preventiva da mãe que deixou os dois filhos de nove meses sozinhos em casa e um deles morreu, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), o caso segue em segredo por envolver um bebê. Entretanto, a delegada responsável pelo caso, Dilamar Castro, informou que no celular da mulher, a...