Cidades Justiça decreta prisão de seguranças que chicotearam jovem negro após furto em supermercado Juíza determinou prisão temporária após identificação dos suspeitos pela Polícia Civil. Magistrada também autorizou buscas e apreensões contra os investigados

A juíza Tatiana Saes Valverde Ormeleze determinou a prisão temporária de Davi de Oliveira Fernandes, 37 anos, e Valdir Bispo dos Santos, 49 anos, seguranças que chicotearam um jovem negro dentro do supermercado Ricoy, na Zona Sul de São Paulo. Eles foram identificados pela Polícia Civil a partir de depoimentos da própria vítima, do gerente do estabelecimento e outras t...