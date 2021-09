Cidades Justiça decreta prisão de PM por torturar advogado em Goiânia Outros quatro policiais foram denunciados pelo MP e foram afastados das atividades ostensivas. Agressão ao profissional começou com gravação de abordagem perto da Praça da Bíblia

Cinco policiais militares foram denunciados pelo Núcleo de Controle da Atividade Policial (NCAP), do Ministério Público de Goiás (MP-GO), por prática do crime de tortura contra o advogado Orcélio Ferreira Silvério Júnior. Acolhendo pedido do MP, a Justiça decretou a prisão preventiva do tenente da Polícia Militar (PM) Gilberto Borges da Costa. No dia 21 de julho, o defensor foi agredido por policiais durante uma abordagem na Avenida Anhanguera, na Praça da Bíblia, em frente ao Camelódromo de Goiânia....