Cidades Justiça decreta prisão de jovem suspeito de matar professor em Águas Lindas de Goiás O crime ocorreu na última sexta-feira (30), no Colégio Estadual Machado de Assis, onde a vítima atuava na coordenação pedagógica. Aluno é suspeito da morte

A Justiça de Goiás decretou, na manhã deste sábado (31), a prisão preventiva do aluno de 18 anos suspeito de esfaquear e matar o professor Bruno Pires de Oliveira, de 41 anos, em uma escola estadual de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O crime ocorreu na última sexta-feira (30), no Colégio Estadual Machado de Assis, onde a vítima atuava na coord...