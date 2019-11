Cidades Justiça decreta internação provisória de adolescente suspeito de matar enteado de 2 anos, em Goiânia Padrasto, de 17 anos, deve permanecer detido até o julgamento, previsto para ocorrer em até 45 dias. Ele foi apreendido no último domingo (3), dia em que criança morreu

A Justiça de Goiás determinou, na tarde desta segunda-feira (4), a internação provisória do adolescente de 17 anos suspeito de matar o enteado, de 2 anos, na madrugada do último domingo (3), no bairro Parque Eldorado Oeste, em Goiânia. Ele deve permanecer detido até o julgamento, previsto para ocorrer em até 45 dias. A reportagem tentou contato com o delegado Que...