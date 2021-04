Atualizada às 12h14.

No final da manhã desta sexta-feira (9) Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região decretou como ilegal a greve dos motoristas do Eixo Anhanguera, em Goiânia. A suspensão das atividades teve início nesta manhã. A principal reivindicação da categoria é a vacinação dos motoristas na ativa contra a Covid-19. Em caso de descumprimento foi determinada multa diária de R$ 50 mil.

Na decisão, o desembargador Geraldo Rodrigues do Nascimento argumentou que “não se pode olvidar que é potencialmente grave o dano que eventual paralisação total do transporte público coletivo pode causar à coletividade, principalmente no atual momento de grave crise econômica causada pela pandemia decorrente da Covid 19.”

A reportagem entrou em contato com o presidente do Sindicato Intermunicipal de Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Goiânia (Sindicoletivo), Sérgio Reis, que informou que ainda não foi comunicado da decisão.

Sérgio contou ainda que a greve já havia sido suspensa após receber uma nota da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que os motoristas são prioridades na vacinação, mas no momento o Estado e nem o Brasil dispõem de doses, mas assim que o imunizante foi disponibilizado os trabalhadores do transporte coletivo serão vacinados.