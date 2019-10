Cidades Justiça decreta a prisão preventiva de três suspeitos de matar motorista por aplicativo em Goiânia Outros três detidos ainda não passaram por audiência de custódia

Três dos seis suspeitos de envolvimento na morte do motorista de transporte por aplicativo Carlos Augusto dos Santos, de 25 anos, passaram por audiência de custódia nesta segunda-feira (14) no Fórum Criminal, no Jardim Goiás, de Goiânia. As prisões em flagrante de Isabela Oliveira Aberlado, Ricardo Duarte da Silva e Carlos Duarte da Silva, que teria atirado contra ...