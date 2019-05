Cidades Justiça decide que morador inadimplente pode acessar área de lazer de condomínio O caso girou em torno de uma moradora do Condomínio Tortuga’s, cujas dívidas com o condomínio já somam R$ 290 mil

Por unanimidade, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira, 28, autorizar que uma moradora inadimplente frequente a área de lazer do seu condomínio, localizado em Guarujá, no litoral de São Paulo. O entendimento dos ministros foi de que, mesmo em dívida com o condomínio, a moradora deve ter assegurado o direito de a...