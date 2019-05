Vida Urbana Justiça decide entre três opções, para qual centro de internação adolescente será encaminhado Entre as opções estão unidades do município, Valparaíso e Goiânia. Garoto foi apreendido e confessou ter atirado em coordenador de colégio

O adolescente de 17 anos que confessou ter atirado no coordenador Júlio Cesár Barroso de Sousa, de 41 anos, que morreu dentro do Colégio Estadual Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, Entorno do Distrito Federal, na última terça-feira, passou por uma audiência de apresentação no Fórum do município nesta quinta-feira (2). A Justiça determinou a internação provisória do rapaz, que d...