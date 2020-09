Cidades Justiça de Uruaçu afasta delegado do cargo por suspeita de irregularidades Ex-polícial militar no Distrito Federal, Rafhael Neris ganhou notoriedade logo que chegou a Uruaçu por decidir reformar o prédio da delegacia local com recursos do próprio bolso, gastando para isso algo em torno de R$ 15 mil

Atualizada às 9h58. Delegado da Policia Civil de São Miguel do Araguaia, Rafhael Neris Barboza, de 30 anos, foi afastado do seu cargo nesta quarta-feira (9) por decisão do juiz Gabriel Lisboa Silva e Dias Ferreira, titular da 1ª Vara Criminal de Uruaçu, comarca pela qual respondia anteriormente. A decisão do magistrado está relacionada a supostas irregularidad...