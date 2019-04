Vida Urbana Justiça de Minas Gerais obriga Vale a pagar pensão às vítimas de Brumadinho Decisão ordena também que a empresa custeie o atendimento médico e psicológico dos empregados próprios ou terceirizados sobreviventes

A Justiça do Trabalho de Minas Gerais determinou que a empresa Vale inicie, de imediato, o pagamento de pensão aos parentes de empregados falecidos e desaparecidos no acidente de Brumadinho. A decisão, da juíza Renata Lopes Vale, da 5ª Vara do Trabalho de Betim, desta quarta-feira (3), também obriga a manutenção do pagamento de planos de saúde para empregados próprios e...