Atualizada ás 17:25

A Justiça de Goiás determinou nesta segunda-feira (11) que a Saneago pare de cobrar a taxa de tratamento de esgoto em Goiânia. A empresa agora deve excluir o valor das faturas até que seja comprovada a implementação e funcionamento regular do esgoto na central de tratamento.

A companhia foi condenada ainda a pagar indenização por danos materiais causados aos consumidores pela cobrança indevida desde junho de 2013 e pagamento de R$ 500 mil por danos morais coletivos. Foi determinado ainda que a empresa inclua nas próximas três faturas mensais informações sobre a atual situação do tratamento de esgoto da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) Dr. Hélio Seixo de Brito e terá de descrever a maneira como funciona a tarifa.

As duas indenizações deverão ser depositadas no Fundo Municipal do Consumidor com as devidas correções pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A decisão é do juiz Romério do Carmo Monteiro, da 27ª Vara Cível da capital e atende a uma ação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) que apontou a operação inferior à média.

Assinada pela promotora de Justiça Maria Cristina de Miranda, a ação mostrou que a Saneago não informa aos usuários sobre a situação do tratamento do esgoto e cobra valores equivalentes a um nível de tratamento que não ocorre. A ação também apontou consequências maiores da falha do tratamento de esgoto, como a poluição do Rio Meia Ponte, com exposição da população aos riscos biológicos, odores e mal-estar.

No curso do processo, a Saneago enviou relatórios que indicavam índices de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) superiores ao valor máximo permitido. Em 2008 a empresa firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), reconhecendo a necessidade de implantação de sistema de tratamento de esgoto em fase secundária, no prazo máximo de cinco anos, o que não foi cumprido.

Segundo o magistrado, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) distingue o tratamento de esgoto do recolhimento e afastamento. Romério do Carmo Monteiro afirma que, considerando o que a regulamentação estadual dispõe, somente será cobrada a tarifa na proporção do esgoto efetivamente tratado. “Evidentes a cobrança indevida e o dano causado”, afirmou, reiterando que a Saneago terá de reembolsar os consumidores e interromper a incidência da tarifa ilegal.

A Saneago informa em nota que faz o tratamento devido do esgoto, sendo restauradora do Rio Meia Ponte e não causadora de dano ambiental. Por essa razão, notificada, a companhia recorreu e aguarda decisão para adoção de demais providências.