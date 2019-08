Cidades Justiça converte para preventiva prisão de homem que atropelou a ex-mulher e o filho em Goiânia Defesa de Cristiano Barbosa Ferreira, de 33 anos, afirmou que vai recorrer e entrar com pedido de revogação da decisão

Atualizada às 13h54. O mecânico e motorista por aplicativo, Cristiano Barbosa Ferreira, de 33 anos, que atropelou o filho de 5 anos e a ex-mulher nesta terça-feira (6), no Jardim da Luz, em Goiânia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A decisão ocorreu durante audiência de custódia, na tarde desta quarta-feira (7), no salão do júri do Fórum Criminal Fenelon Teodoro Reis, no Jardim Goiás, em Goiânia. O advoga...