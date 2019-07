Cidades Justiça condena Vale por lama de Brumadinho Decisão manteve bloqueio de R$ 11 bi e autorizou que metade dele seja substituída por outras garantias financeiras

O juiz da 6ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da capital, Elton Pupo Nogueira, condenou a mineradora Vale S/A a reparar todos os danos causados pela tragédia do rompimento da barragem de rejeitos da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em janeiro deste ano. As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Processo n. 5010709-36.2019.8.13.0024. O magistrado ...