Cidades Justiça condena servidor e sua ex por desvio de mais de R$ 5 milhões em Goiás Na época, a investigação apontou que os prejuízos ultrapassavam R$ 5 milhões

A Justiça de Goiás condenou Ari de Sena Souza e sua ex-mulher Filomena Maria Ataídes pelos crimes de fraude à licitação e uso de documento falso. Em 2019 eles foram presos preventivamente durante uma operação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF), que apurou esses crimes. Na época, a investigação apontou que o...