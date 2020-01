Cidades Justiça condena PUC Goiás a indenizar em quase R$ 7 mil estudante que teve o carro arrombado Incidente aconteceu no dia 4 de fevereiro de 2019 no estacionamento da instituição

A Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) foi condenada a indenizar em quase R$ 7 mil uma estudante que teve o carro arrombado no dia 4 de fevereiro de 2019 durante o período que estava no estacionamento da instituição. A decisão é da juíza Roberta Nasser Leone, do 5º Juizado Especial Cível da capital. Na decisão, a magistrada “afirmou ser evidente a falh...