Justiça condena Município de Goiânia a realizar manutenção definitiva no asfalto da Av. Anhanguera

A Justiça de Goiás condenou o Município de Goiânia a realizar a manutenção definitiva no asfalto da Avenida Anhanguera, acusado pela Metrobus Transporte Coletivo S/A, empresa que detém a concessão do Eixo Anhanguera, de ser responsável pela má conservação da via pública, o que estaria ocasionando o desgaste dos veículos, danificando peças e acarretando atrasos e falhas n...