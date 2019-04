Vida Urbana Justiça condena médico que deformou rosto de paciente após tratamento estético em Aparecida Vítima fez um tratamento em 2012 no valor de R$ 1.868 para amenizar as olheiras, mas acabou ficando com nódulos irregulares nas pálpebras

A Justiça condenou o médico Wesley Murakami a pagar R$ 60 mil por danos morais e estéticos a uma paciente. A decisão é do juiz Jonir Leal de Sousa, da 1ª Vara Cível da comarca de Aparecida de Goiânia. De acordo com a decisão, a mulher fez um tratamento em 2012 no valor de R$ 1.868 para amenizar as olheiras, mas acabou ficando com nódulos irregulares nas pálpebras. Para r...