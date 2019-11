Cidades Justiça condena Goinfra a realizar obras de restauração da GO-418 Para o juiz do caso, ficou constatado que a rodovia está em avançado estágio de degradação devido à falta de manutenção preventiva e corretiva e que operações tapa-buraco foram insuficientes

A Justiça de Goiás condenou a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) a realizar, de forma integral, as obras de restauração da GO-418. A condenação também atinge o Estado de Goiás. A sentença foi proferida, na última quinta-feira (7), em ação civil pública com pedido de tutela de urgência promovida pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), q...