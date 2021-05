Cidades Justiça condena berçário a pagar indenização para família de bebê que caiu e quebrou o cotovelo Valor é de R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil para criança e R$ 5 mil para cada um dos pais. Criança se machucou quando caiu de um escorregador

A família de um bebê que tinha oito meses quando caiu do escorregador e se machucou enquanto estava no berçário será indenizada. O juiz Leonys Lopes Campos da Silva, da equipe do Programa de Auxílio e Aceleração de Julgamento (NAJ), determinou que a instituição pague R$ 10 mil para a criança e R$ 5 mil para cada um dos pais de indenização. O magistrado julgou proced...