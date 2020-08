Cidades Justiça autorizou 20 abortos em Goiás em 2020 Hospital Materno-Infantil é a única unidade pública no Estado autorizada a realizar a interrupção da gravidez em caso de decisão judicial

Apenas em 2020, o Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI) realizou 20 abortos permitidos por lei. A unidade de saúde é a única pública de Goiás autorizada a realizar o procedimento. No total, 203 vítimas de violência sexual do sexo feminino e 43 do sexo masculino foram atendidas no hospital de janeiro e julho deste ano. Entre as mulheres, 3...