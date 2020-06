Cidades Justiça autoriza transfusão de sangue, negada pela família, para paciente com suspeita de Covid-19 Paciente está em coma e internado desde o dia 19 de maio com quadro de Síndrome Respiratório Aguda Grave (SRAG). Familiares têm motivação religiosa

A Justiça de Goiás autorizou recentemente que um homem que está internado no Hospital Promed, em Goiânia, com suspeita de estar infectado com o novo coronavírus (Sars-Cov-2) recebesse uma transfusão de sangue, depois de a família não ter autorizado o procedimento por motivo de crenças religiosas. A decisão foi do juiz Sandro Cássio de Melo Fagundes, da 28ª...