Justiça autoriza Saneago a interromper captação de água de ribeirão por fazendeiro de Goianésia De acordo com o Ministério Público de Goiás, que propôs a ação, produtores faziam a captação mesmo diante do desabastecimento de residências

A Justiça de Goiás autorizou a Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) a interromper de forma imediata a captação de água do Ribeirão Anda Só, em Goianésia, por um fazendeiro durante o período de estiagem. A decisão liminar atendeu a um pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO), no qual o autor, o promotor de Justiça Antônio de Pádua Freitar Júnior, relata que foi constatado q...