Cidades Justiça autoriza retomada de visitas dos advogados a seus clientes nas unidades prisionais do Estado Segundo a decisão, a não concessão da liminar poderá causar graves danos tanto aos profissionais da advocacia, como aos internos do sistema prisional, que poderiam se ver privados da assistência jurídica integral

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás obteve na Justiça autorização para retomada das visitas dos advogados a seus clientes nas unidades prisionais do Estado. De acordo com a decisão, a negativa de acesso dos representantes legais caracteriza “manifesto malferimento ao direito dos profissionais da classe de se comunicarem com seus clientes pessoalmente, como d...