Cidades Justiça autoriza prorrogação do uso da Força Nacional em Goiás e outros 4 estados São duas Portarias que dispõem sobre o emprego da Força; a primeira atuará nas ações de policiamento ostensivo nas atividades e nos serviços à preservação da ordem pública e a segunda vai operar no combate à criminalidade violenta

O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio aos Estados do Pará, do Espírito Santo, de Goiás, Pernambuco e Paraná, nas respectivas capitais e regiões metropolitanas, com foco nos municípios de Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Goiânia (GO), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR). A prorrogação está sendo f...