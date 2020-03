As duas entradas de Niquelândia (306 km de Goiânia) estão fechadas por força de decisão judicial. Desde as 18 horas de desta sexta-feira (27) só pessoas que realmente residem no município podem entrar. A medida vale por duas semanas e tem a intenção de conter o avanço do coronavírus na região. Mesmo as pessoas que possuem casas de férias na cidade estão proibidas de entrar.

A secretária de saúde da cidade, Cida Gomes destaca que a decisão publicada nesta quinta-feira atende às necessidades do município. “A cada dez pessoas que são atendidas no hospital, nove são de fora. Eram pessoas que vinham de outros lugares. Somos um município pequeno e precisamos tomar essa medida, considerada drástica, para evitar que a doença se alastre por aqui”. Não há casos confirmados no município, mas duas pessoas apresentam sintomas suspeitos. Segundo a secretária, as duas são de outras cidades ou tiveram contato com turistas de outras cidades.

Desde quinta, policiais e trabalhadores da saúde estão nas duas entradas da cidade verificando cada um que chega. Quem é morador tem a entrada permitida e quem não é, é orientado sobre as novas regras. A Polícia Militar foi acionada para dar segurança para os profissionais que fazem a orientação. “Até agora não tivemos problema, mas estamos resguardados para que a decisão seja cumprida e possamos fazer o bloqueio da maneira adequada e evitar que tenhamos avanço do coronavírus na região.”

A nova decisão que permite o fechamento da cidade é do juiz Ronnie Paes Sandre, que considerou que Estado e Município têm permissão para editar medidas com a finalidade de contenção da pandemia. Na semana passada, o município havia editado um decreto fazendo a proibição, mas logo em seguida o juiz Camilo Schubert Lima, da Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Niquelândia, determinou a suspensão.

A prefeitura havia recorrido da negativa da justiça porque o Lago Serra da Mesa, situado na cidade, continuava recebendo visitantes, principalmente do Distrito Federal, que tem mais de mais de 160 infectados pela Covid-19. Na decisão, o magistrado disse que a população está a cumprir rigorosamente as regras de quarentena estabelecidas em todo o mundo e que não autorizar a interferência das entradas na cidade pode expor os moradores ao risco de transmissão comunitária.