Cidades Justiça autoriza MP a retomar investigações contra padre Robson As suspeitas contra o religioso se tornaram públicas ao ser deflagrada a Operação Vendilhões, no dia 21 de agosto.

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) está autorizado a retomar as investigações contra o padre Robson de Oliveira Pereira por suposto desvio de recursos da Associação Filho do Pai Eterno (Afipe). Na sexta-feira, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), o desembargador Walter Carlos Lemes, concedeu efeito suspensivo à decisão d...