Cidades Justiça autoriza emprego da Força Nacional em Goiás e outros 4 estados Portarias publicadas no Diário Oficial da União autorizam utilização de policiamento ostensivo em atividades de preservação da ordem pública e no combate à criminalidade violenta

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio aos Estados do Pará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Paraná. São duas Portarias, publicadas nesta quinta-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU), que dispõem sobre o emprego da Força nesses Estados para cumprimento dos objetivos do projeto "Em Frente B...