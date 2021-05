Cidades Justiça autoriza adoção de homem de 33 anos pelos tios que o criaram, em Caldas Novas No processo, eles alegaram que os pais biológicos – na época com 16 e 18 anos de idade – não tinham condições financeiras e sempre deixavam a criança sob seus cuidados

Um casal ganhou na Justiça o direito de adotar o sobrinho, de 33 anos, que eles cuidaram desde o nascimento. O caso aconteceu em Caldas Novas, no sul do Estado. No processo, eles alegaram que os pais biológicos – na época com 16 e 18 anos de idade – não tinham condições financeiras e sempre deixavam a criança sob seus cuidados. Na decisão, o juiz Hugo de Oliveira salientou q...