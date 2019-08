Cidades Justiça atende a um pedido da defesa e adia depoimento de João de Deus em Abadiânia Oitiva estava marcada para esta sexta-feira (2) no Fórum do município

O depoimento de João Teixeira de Faria, de 78 anos, o João de Deus, que estava marcado para esta sexta-feira (2) no Fórum de Abadiânia, a cerca de 90 km de Goiânia, foi adiado e uma nova data ainda não foi definida. A Justiça de Goiás atendeu a um pedido da nova defesa do médium, que assumiu o caso no último dia 25. João de Deus segue preso no Núcleo de Custódia, no Com...