Cidades Justiça arquiva denúncia de abuso contra pastor de Goiânia Líder religioso foi acusado por jovem de 20 anos no final de março deste ano. Juiz acolheu entendimento do Ministério Público de que não havia justa causa para o prosseguimento da investigação. Defesa de acusado diz que vai pedir reparação e advogado da mulher quer rever decisão

A Justiça arquivou o processo no qual o pastor Davi Vieira Passamani da Igreja a Casa é acusado de assédio sexual por uma jovem de 20 anos. A informação foi divulgada na noite desta sexta-feira (24) em um vídeo no Instagram pelo advogado Wilson Carlos de Almeida Junior, que representa o líder religioso, e confirmada pelo POPULAR neste sábado (25). A decisão foi as...