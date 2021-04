A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) anulou uma sentença de Cachoeira Alta, que havia reconhecido a dupla paternidade de irmãos gêmeos e imposto aos dois o pagamento solidário de pensão.

Como os gêmeos univitelinos se originam da divisão de um único óvulo fertilizado pelo mesmo espermatozoide, eles têm DNAs idênticos. Por isso que no teste laboratorial comum de paternidade, que analisa algumas sequências de genoma, ambos tiveram probabilidade de 99,99% de serem os pais da criança.

Diante do teste inconclusivo, a Justiça impôs a realização do Twin Test, um exame complexo, que custa R$ 60 mil e só é realizado fora do Brasil. Nele são examinadas as 3 bilhões de letras do DNA na procura por mutações que possam identificar o verdadeiro pai. A relatoria do voto, acatado à unanimidade, é do desembargador Anderson Máximo de Holanda.

Em seu voto, o magistrado relator considerou que a ausência de prova quanto à paternidade “impõe à criança o encargo de suportar dúvida perene a respeito da sua ascendência. A despeito disso, impõe à menor que padeça da mútua abstenção de deveres paternos, tanto biológico como afetivo por parte dos dois requeridos ora apelantes, uma vez que mesmo custeando assistência material, seguirão alienando, reciprocamente, o papel de pai”.

O desembargador Anderson Máximo de Holanda também frisou que é dever do magistrado desempenhar diligências a fim de buscar a noção de verdade dos fatos. “Não se trata, aqui, de busca pela insofismável 'verdade absoluta' que escapa do domínio da cognição humana, mas o zelo com os elementos que permitam perquirir a maior correspondência entre a matéria posta e o fenômeno concreto que ensejou a propositura da ação”.

Entenda o caso

Os réus, gêmeos univitelinos, moradores de Cachoeira Alta, a 358 quilômetros de Goiânia, se aproveitavam da extrema semelhança física, desde crianças, para pregar peças. A partir da adolescência, a dupla se valia da aparência idêntica para ocultar, por exemplo, traições. Do comportamento de ambos nasceu uma menina.

A mãe da criança contou que teve um relacionamento breve com o pai da sua filha, que acreditava ser o primeiro réu. Ela conheceu o homem numa festa de amigos em comum. “Ele me contou que tinha um irmão gêmeo, mas não cheguei a ser apresentada. Na hora, não desconfiei de nada”. Depois, quando precisou ligar os fatos, a mulher começou a colocar em dúvida a identidade do rapaz. “O estranho no dia é que ele se apresentou com um nome, mas estava com a motocicleta amarela do irmão”.

Inicialmente, a mulher havia ajuizado a ação de reconhecimento de paternidade contra o primeiro réu. Ele se submeteu ao exame de DNA, e quando o resultado deu positivo, ele indicou o irmão como o verdadeiro pai. Por sua vez, o segundo réu também fez o mesmo teste, dando resultado igual – 99,9% de chances de ser o genitor da menina. “É uma atitude muito triste, não precisavam disso. Eles sabem a verdade, mas se aproveitam da semelhança para fugir da responsabilidade”, contou a mulher.

Diante do impasse, já que nenhum dos homens quis se responsabilizar, em abril de 2019, o juiz da comarca, Filipe Luís Peruca, determinou que ambos fossem incluídos na certidão de nascimento da menina, na época com 8 anos, e que pagassem, cada um, pensão alimentícia no valor de 30% do salário mínimo. Com a cassação da sentença, realizada, agora, pelo colegiado, a assistência material será paga apenas pelo primeiro réu, enquanto não houver resultado do novo exame.