Cidades Justiça aceita denúncia contra suspeito de tentar matar a mãe em Goiânia Crime teria sido motivado por uma herança de família

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual de Goiás (MP-GO) contra Michael Janoviche Tailor, suspeito de tentar matar a própria mãe no último dia 13 de setembro, na casa da vítima, no Setor Nova Suíça, em Goiânia. Uma herança familiar teria motivado o crime. Segundo a denúncia do promotor Maurício Gonçalves, Michael esfaqueou a mãe nas pernas e no r...