Justiça acata denúncia contra homem que teria matado companheira e escondido corpo em cisterna

A Justiça aceitou denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) contra Sebastião Carlos Lima da Silva, apontado como autor do feminicídio de Eliene Alves da Silva, morta no dia 5 de junho. O corpo dela foi encontrado na cisterna de uma residência no Setor Chácaras Village Santa Rita, em Goiânia. Conforme a denúncia do MP-GO, Sebastião e Eliene namora...