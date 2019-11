Cidades Juristas mulheres discutem igualdade de gênero em Goiânia Evento que se encerra neste sábado, com caminhada na Praça Cívica, foi marcado por debates sobre a maior participação da mulher no mercado de trabalho, inclusive na carreira jurídica

Uma Caminhada pela Paz na manhã deste sábado, dia 23, marca o encerramento, em Goiânia, da Conferência Internacional da Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica (FIFCJ). O evento, realizado no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), reuniu centenas de juristas brasileiras e de outros sete países. Desde quarta-feira, elas debateram o...