Cidades Julgamento para chamamento do excedente do concurso da PM em 2016 ocorre na quinta-feira (8) Ação popular busca exigir que estado convoque candidatos que foram aprovados na primeira etapa, mas não concluíram processo

Será realizado na próxima quinta-feira (8), o julgamento da ação popular que pede a convocação de candidatos aprovados na primeira etapa do concurso da Polícia Militar de 2016. Esse grupo, chamado de excedente, pleiteia a continuidade do processo de seleção, já que todos teriam, na época, notas suficientes para continuidade no processo, mas foram dispensados por conta d...